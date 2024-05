Supposée vente de véhicules à la RTS: Les précisions de l’Amicale des cadres de la chaîne nationale

Suite au tollé sur la supposée vente de voitures à la Rts, l’Amicale des cadres de la Rts (ACARTS) a tenu à apporter quelques précisions.



L’Amicale rappelle que, l’État du Sénégal, dans le but de rationaliser les dépenses liées aux véhicules administratifs, avait, par décret N°2021-03 du 06/01/2021 relatif aux véhicules administratifs, pris l’option de réformer le système de gestion de son parc automobile et celui de ses démembrements. Ainsi, les voitures de fonction sont supprimés dans certaines institutions comme les sociétés nationales.







Pour le cas spécifique de la RTS et pour être conforme au décret susvisé, le conseil d’administration de la RTS avait pris une délibération portant autorisation de réforme de 15 véhicules de fonction et avait demandé à la Direction Générale de mener toutes les diligences requises en la matière en vue de la réforme effective de ces véhicules précédemment affectés aux ayants droit.







La vérité: « conformément à la réglementation en vigueur, la RTS s’est attachée les services d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur pour formaliser la procédure de vente aux ayants droits sur la base de prix fixés par l’expert judiciaire ». Selon l’ACARTS, les rapports ainsi que tous les documents y afférents sont disponibles et vérifiables. Et depuis cette réforme, tous les ayants-droits y compris le Directeur général et le PCA, en plus du prix de cession qu’ils paient intégralement, ont à leurs charges, « les frais de carburant, d’entretien, de réparations et d’assurance. La RTS ne supporte plus les charges liées à ces véhicules réformés ».Actuellement , « la RTS compte plus de Soixante Dix (70) véhicules de service en circulation à Dakar et dans les régions » indique l’Amicale des cadres de la Rts.