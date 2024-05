Guinée Conakry: Le pays conclut un contrat d'achat de 120 mégawatts avec la Senelec

Dans une note rendue publique par le ministère de l'énergie dudit pays, il a été informé que " la ligne d'interconnexion de l'OMVG a été activée pour permettre le transfert de 120 mégawatts depuis le Sénégal( SENELEC) vers la Société Electricité de Guinnée( EDG)".



Et qu'il s'agit d'un contrat qui a été conclu entre la République de Guinée et la Senelec( Sénégal). Et d'après ce ministère susnommé " Cette iniative vise à réduire le déficit actuel de production de l'emprise( EDG).



" L'activation de cette ligne d'interconnexion sous-régionale permet désormais d'alimenter tous les sites stratégiques, les industries, et d'améliorer significativement la desserte en électricité dans les ménages durant la journée", a-t-on conclu.