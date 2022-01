Incertitudes autour de certains joueurs, Aliou Cissé rassure : « Nous avons constitué une équipe pour palier aux absences... »

Malgré les nombreux remous qui ont secoué la tanière ces derniers temps, entre les cas de Covid-19, le retard de libération de certains de ces joueurs et le report du stage de préparation initialement prévu à Kigali (Rwanda), Aliou Cissé reste serein.



À le croire, "nous avons constitué une équipe pour palier aux absences..." Une manière de dire que malgré le forfait de Krépin Diatta et l'incertitude qui plane sur Ismaïla Sarr qui revient de blessure, le Sénégal pourra compter sur une solide profondeur de banc durant cette CAN...