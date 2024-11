Incendie au marché central de Thiès: " Des actes importants seront pris pour apporter les réponses idoines[...]Loufi amone dootoufi amati"( Birame Souleye DIOP)

Le ministre Birame Soulèye Diop a effectué une visite ce vendredi au marché central de Thiès où un violent incendie a occasionné des dégâts matériels très importants.



L'ancien maire de Thiès Nord, après avoir fait l'état des lieux avec les autorités administratives, a exprimé sa compensation à l'égard des victimes de l'incendie, ainsi que ses attentes relativement à la préservation de la sécurité des acteurs. " Nous espérons vivement qu'au delà des constations, de l'émoi que cela soulève, nous allons définitivement ouvrir nos yeux sur la responsabilité de chacun, sur nos actes au quotidien, sur ce que nous devons faire pour préserver notre sécurité[...].Nous devons poser les réponses nécessaires pour que cela ne se répète plus", a-t-il laissé entendre. Il a aussi indexé l'occupation anarchique notamment l'installation des cantines sur les bornes d'incendie, la nuisance sonore et l'insalubrité.



D'après lui, un projet de construction en hauteur(R+3) a été soumis au Promogem. " Des actes importants et diligents seront pris pour apporter les réponses idoines par rapport à la situation de l'encombrement du marché", a-t-il déclaré. Avant de préciser en wolof " . Bou fékééné daniouy wakhanté deugueu rek, Monsieur le gouverneur xamnani, loufi amone dootoufi amati thi yone"...