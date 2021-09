Incendie à la résidence Palmeraie de Mbour : Ce que révèlent les premiers éléments de l’enquête.

L’enquête sur l’incendie qui a coûté la vie à la famille Tavarez à la Résidence La Palmeraie de Mbour suit son cours. Selon nos informations, « le gérant de la villa a été placé en garde à vue, par la police, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. »



Les mêmes sources indiquent également que « les premiers éléments de l’enquête renseignent que l’incendie serait parti d’un court-circuit dû à une négligence. » Le plus grave, voire très étonnant dans cette affaire, c’est que le gérant en cause avait loué clandestinement la maison sans informer les propriétaires. Et ces derniers ont été informés du drame en même temps que tout le monde.



Il faut rappeler que la villa avait été louée à une famille venue de Saint-Louis le temps du week-end. Malheureusement, l’incendie a tué le couple Tavarez et leur enfant d’un an durant leur sommeil. Les autres membres de la famille ont pu être sauvés…