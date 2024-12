Inauguration du mémorial de Lat Dior: Le PR Diomaye rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont marqué de leurs " empreintes indélébiles les plus glorieuses pages de notre histoire"

Le PR Bassirou Diomaye Faye a lors de son discours salué " la mémoire des valeureux fils de notre nation", notamment ceux ayant tenu tête aux forces coloniales. Ainsi, il a rendu un vibrant hommage aux " hommes et aux femmes, qui à l'image de Lat Dior, ont marqué de leurs empreintes indélébiles les plus glorieuses pages de notre histoire". Ainsi, du Cayor au Walo, en passant par le Sine-saloum, le Baol etc, le chef de l'État a insisté sur l'immortalisation de ces "vies exemplaires". " C'est dans la diversité des moments des terroirs constitutifs de la nation sénégalaise ouverte sur l'Afrique que nous construisons une future de dignité, de solidarité et de cohésion", a-t-il lancé.