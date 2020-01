Inauguration de la Perception de Mbour / Abdoulaye Daouda Diallo : "Nous avons fait des performances, nous devons faire plus et nous allons faire plus"

Créé en juillet 1963, la ville de Mbour a connu 28 percepteurs.

"La mise en place d'un dispositif pertinent en recettes nous a valu en décembre des niveaux de recettes de l'ordre de 2. 564 milliards, soit 3 milliards 19 millions sur un objectif de 2. 561milliards 600 millions. C'est une performance jamais réalisée et je suis convaincu que nous pouvons faire plus et nous devons faire plus ", a dit Abdoulaye Daouda Diallo. L'honorable député Sira Ndiaye et le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, de même que le maire El Hadj Fallou Sylla ont tous félicité le président Macky Sall au vu des nombreuses réalisations qu'il entreprend dans le département de Mbour...