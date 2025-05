Inauguration Terrain de Basket à Yoff : Un pas majeur pour la jeunesse sénégalaise et le Basketball Africain

Ce dimanche, la Basketball Africa League (BAL) a procédé à l'inauguration d'un terrain de basket remis à neuf à Yoff, au sein de la commune de Yoff City Djilly Mbaye, en collaboration avec la Ville de Dakar. Le rassemblement a suscité l'intérêt de personnalités importantes du basketball international, y compris Clare Akamanzi, directrice générale de NBA Africa, et Amadou Gallo Fall, président de la BAL. Amadou Gallo Fall, dans sa prise de parole, a mis en exergue le besoin de doter les jeunes d'Afrique des moyens pour nourrir leurs rêves et concrétiser leurs aspirations. Il a incité les jeunes à se focaliser sur le travail, la rigueur et la confiance en soi, tout en exhortant les communautés locales à entretenir cet équipement de grande valeur. À son avis, ce terrain pourrait être la pépinière de talents futurs qui, un jour, illumineront les scènes les plus prestigieuses à l'échelle mondiale.