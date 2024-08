Impacts des coupures d’Internet au Sénégal : Des acteurs économiques posent le débat

Quelques mois avant l'élection présidentielle, le Sénégal a été le théâtre de plusieurs restrictions de l’Internet mobile. Depuis, ce phénomène suscite une grande inquiétude au sein de la société civile et des acteurs économiques. Ces derniers estiment que ces coupures ont des répercussions significatives sur divers aspects de la vie quotidienne, notamment sur le plan économique, social, culturel, sanitaire et éducatif.



Après deux journées de réflexion sur le sujet dans le cadre du projet « Jappandal Senegal », initiées par COMPUTECH INSTITUTE et INTERNEWS, le président de l'organisation JONCTION, Mr Ababacar Diop a exprimé toute son inquiétude face à ces interruptions fréquentes de l'internet, notamment les données mobiles et leurs impacts négatifs sur le pays.

"Les coupures d’Internet affectent gravement plusieurs segments de la société. Nous avons observé que ces interruptions influencent l’économie, la société et d’autres secteurs vitaux", a fait savoir le Président de Jonction.