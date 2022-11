Immigration : la maison d'accueil des migrants "Dalal Jamm" outille les journalistes sur la couverture de la migration...

La maison d'accueil des migrants "Dalal Jamm" de sama chance, en collaboration avec l'association des journalistes en migration et sécurité (AJMS), a organisé un atelier de formation sur la couverture médiatique de la migration : "le rôle des médias dans la lutte contre les émigrations irrégulières", ce jeudi 17 novembre 2022, au siège de sama chance pour outiller les journalistes sur la couverture médiatique de la migration. Alioune Fall, responsable de la maison d'accueil des migrants "Dalal Jamm" affirme que le narratif journalistique en lien avec la migration est un enjeu de gestion des migrants, mais aussi la déconstruction des stéréotypes. Et l'atelier offre un cadre d’échanges entre acteurs de la presse, société civile et gouvernants pour discuter du rôle et de la responsabilité des professionnels de l'information et de la communication dans la prévention de l'émigration irrégulière.



Fran Thierno Mendy qui se réjouit de cet atelier, affirme que les médias doivent faire la distinction des traitements d'information sur la migration et ne pas se focaliser sur la sensation mais plutôt s'intéresser sur les enjeux de la migration. il ajoute que le mot migration est une sorte d'intimidation...