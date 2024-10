"Il était question que l'on me tue, comme on a tué Martinez Zogo", l'artiste camerounais Longuè Longuè partage sa vidéo de torture par des militaires datant de 2019

Ce mercredi 23 octobre, le musicien camerounais dénommé Longuè Longuè, de son vrai nom Longkana Agno Simon, a publié une vidéo perturbante via son compte officiel Facebook, dans laquelle on l'y retrouve victime de torture entre les mains d'une bande d'individus. Selon le chanteur, cet incident date de l'année 2019.

La veille, l'artiste très connu pour son titre Ayo Africa, donnait rendez-vous à ses fans pour "une exclusivité mondiale", ajoutant qu'ils verront en direct "comment on torture un être humain comme si c'était un animal." Au départ, il ne partageait que le son de ce contenu visuel, avant d'en offrir la vidéo complète.

Sur la vidéo on y voit Longuè Longuè presque dénudé, n'ayant sur son dos qu'un débardeur blanc et un sous-vêtement de la même couleur. Le musicien de 51 ans plaide pour sa vie, s'excusant à ses assaillants qu'ils dénoncent comme étant "une bande de militaires" au nombre de 10, pour les paroles dénonciatrices d'une de ses chansons. "Ils me tapaient comme si j'étais un animal. Vous criez n'importe comment ce n'est pas leur problème", il rouspète.

Le chanteur compare son arrestation barbare à celle du défunt journaliste camerounais Martinez Zogo, dont la disparition et l'assassinat a choqué lourdement le pays en 2023. "Combien de camerounais on a déjà tué comme ça ? Combien de camerounais ont disparu?", il questionne.

Le musicien laisse entendre qu'il compte porter plainte au Cameroun et en France...