Ibrahima Souka Ndella Diouf : « À Fatick, nous démarrons le parrainage par une randonnée pédestre avec Abdoulaye Diouf Sarr comme invité d’honneur »

Le directeur des ressources humaines du ministère de la santé et de l’action sociale, Ibrahima Souka Ndella Diouf pense que Fatick doit marquer le coup pour montrer au président Macky Sall que son fief lui est fidèle. Pour cela, le responsable de l’APR de dire qu’il démarre ses activités de collecte de parrainages par une randonnée pédestre le 8 septembre avec comme invité d’honneur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les responsables de Benno Bokk Yakaar de Fatick de s’unir comme un seul homme ce jour-là, pour soutenir le président et collecter le plus de parrainages possible à travers la randonnée pédestre.