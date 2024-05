[INFO-INTERNATIONAL] France : L’association sénégalaise, La Maison des Potes, parvient enfin à mener Eric Zemmour en justice

C'est une vieille affaire remontant à l'année 2022. La Maison des Potes et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) ont déposé plainte auprès du Procureur de la République au jour du 16 février 2022 pour les propos auparavant tenus par l'essayiste et polémiste, Eric Zemmour, dans l'émission "Face à l'info" diffusée le 13 mai 2021 par la chaîne CNEWS du groupe Bolloré. "Tous les trafiquants de crack sont Sénégalais", affirma-t-il en ce temps, avant de se corriger sur le réseau social twitter postant : « Je n’ai pas dit “tous les Sénégalais sont trafiquants de crack”, j’ai dit “tous les trafiquants de crack sont Sénégalais”, c’est pas la même chose ! »

Pour le réseau d'associations d'éducation populaire et de lutte contre les discrimination, La Maison des potes, les paroles de monsieur Zemmour ont " constitué une provocation à s'armer contre une partie de la population" et ont engendré "des messages racistes qui incitent à la violence" à l'égard de la communauté sénégalaise en France.

Alors que le procureur de la République de Paris avait initialement classé la plainte sans suite, selon les avocats des plaignants rapportés par Emedia, la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a décidé de renvoyer le journaliste et polémiste français devant le tribunal correctionnel de Paris. En effet, le parquet s'est finalement aligné sur la position de l’association et a demandé la poursuite d’Éric Zemmour suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'avocat Me Ousseynou Babou.