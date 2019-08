Hypermarché Exclusive : Des employés dénoncent les conditions infernales de travail et chargent la tutelle.

Caddies, étalagistes et caissiers au nombre de 150 employés ont assiégé ce 9 août la devanture de l’hypermarché Exclusive pour dénoncer les mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont quotidiennement contraints. Ils se plaignent des heures de travail qui dépassent largement la norme selon la législation du travail, s’offusquent des prélèvements dans leurs salaires en cas d’absence et décrient de faux contrats les liant à cette grande surface et non reconnus par l’inspection du travail. Ces employés de l’Hypermaché Exclusive alertent et attirent l’attention des autorités sur ce sort qu’ils vivent depuis bientôt 10 ans. Interpellée, l’administration de Hypermarché Exclusive n’a pas voulu avancer dans le dossier. Elle oriente Dakaractu auprès du bureau International Staffing Consulting qui, selon notre interlocuteur, gère cette affaire.