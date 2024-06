Conseil départemental de Tivaouane/ Lettre de dénonciation à l'Ofnac: Les conseillères blanchissent Seynabou Gaye Touré et rétablissent la vérité

Les vice-présidentes, secrétaires élues, présidentes de commissions etc, sont montées au créneau pour apporter la réplique au 1er vice-président du conseil départemental de Tivaouane, Alioune Fall, qui a saisi l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption pour " une dénonciation à l'endroit de Mme Seynabou Gaye Touré, Présidente du Conseil Départemental de Tivaouane.

Se succédant au micro de Dakaractu, les femmes sont revenues en long et en large sur la signature de cette convention entre une institution de la place et le conseil départemental de Tivaouane pendant la période de la Covid afin de mettre à la disposition des femmes d'un financement de 15 millions de Fcfa en guise de prêts.

D'après elles, la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, n'a pas du tout vu la couleur de cet argent, vu que tout a été réglé entre la banque et le payeur avant d'aller directement entre les mains des bénéficiaires. Et en plus, les lenteurs sont dues au nom paiement de certaines femmes qui tardent encore à éponger leurs dettes estimées.