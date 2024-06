Journée Nationale Set Setal : Dr Cheikh Dieng D.G ONAS sensibilise pour la préservation des Bassins à Thiaroye Djiddah Kao

Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé la Journée Nationale Set Setal ce samedi. Une initiative visant à promouvoir la propreté et la salubrité au Sénégal. À cette occasion, Dr Cheikh Dieng, directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), s'est adressé aux populations de Thiaroye Djiddah Kao pour rappeler l'importance du bassin de rétention local. Dr Dieng a souligné que ce bassin joue un rôle vital en conduisant les eaux de pluies jusqu’à la mer de Malika. « Il est impératif de maintenir ce bassin propre pour éviter les inondations et protéger notre environnement » a-t-il indiqué rappelant que ces infrastructures sont essentielles pour la gestion des eaux pluviales et la prévention des catastrophes naturelles.







À l’approche de la fête de Tabaski, période souvent marquée par une augmentation significative des déchets ménagers, Dr Dieng a lancé un appel pressant aux résidents de Thiaroye Djiddah Kao. « Je demande à chacun de faire preuve de civisme et de ne pas jeter les ordures ménagères dans le bassin », a-t-il exhorté.







En réalité, le lancement de cette journée dédiée à la propreté nationale s'inscrit dans un cadre plus large de sensibilisation et d’action communautaire. L’ONAS, sous la direction de Dr Dieng, s’engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les citoyens pour assurer un environnement sain et durable. La journée Nationale du Set Setal s’annonce donc, selon les nouvelles autorités, comme un rendez-vous annuel incontournable pour renforcer la conscience collective autour des enjeux de propreté et d’assainissement, avec un accent particulier sur l’implication citoyenne et la préservation des infrastructures vitales telles que les bassins de rétention.