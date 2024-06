Coopération Italiano-Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé plaide pour la régularisation des "sans papiers" sénégalais

Prenant part à la fête marquant le 78ème anniversaire du Référendum de 1946, faisant de l'Italie, une République, le ministre Yankhoba Diémé a plaidé pour la régularisation des ressortissants sénégalais sans papiers en Italie.



"L'Italie est l'un des premiers pays d'europe en matière d'accueil de ressortissants sénégalais. La forte communauté sénégalaise d'Italie jouit d'un niveau d'intégration très appréciable. La décision des autorités italiennes de régulariser le séjour de plusieurs d'entre eux en 2020 constitue assurément une belle preuve de Téranga à l'italienne et d'intégration entre nos deux peuples. Tout en félicitant cette heureuse initiative, je voudrais au nom du gouvernement sénégalais plaider pour son renouvellement", a souhaité le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

Il a par ailleurs énuméré les programmes et projets de partenariat entre le Sénégal et l'Italie : "il s'agit du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS), de la Plateforme d'Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI).