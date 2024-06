Journée Nationale de Set-Setal : La SONATEL répond à l’appel lancé par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye

En réponse à l’appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, La SONATEL, en partenariat avec la SONAGED, a organisé une journée de Set-Setal aux alentours du siège pour lancer le mois de l’environnement. Cette initiative s’inscrit pleinement dans leur engagement citoyen et vise à soutenir la vision du chef de l’Etat pour un environnement plus propre et plus sain. Cet évènement symbolique représente une volonté de contribuer activement à l’amélioration du cadre de vie et de sensibiliser la communauté à l’importance de la propreté. Le but est de montrer l’engagement citoyen de la SONATEL et soutenir l’initiative présidentielle du Set Setal National.



Selon Abdou Karim Mbengue, directeur de la communication et des relations institutionnelles de la Sonatel, « nous avons une série d'activités célébrées tous les ans durant le mois de juin qui est le mois de l’environnement parce que le 05 juin de tous les ans est célébrée la journée de l’environnement ». Le directeur se dit heureux d’organiser une activité qui coïncide avec l’appel national lancé par le chef de l’Etat pour une journée nationale de Set-Setal. Il affirme que cela est en phase avec une programme dénommé « And defar Sunu Gokh » lancé il y a près de 10 ans, 9 ans très précisément. Cette activité consiste à organiser des séances de nettoiement, de sensibilisation pour la préservation du cadre de vie et de l’environnement en relation avec les autorités locales et la SONAGED qui est un partenaire depuis longtemps. Il a salué la présence de la SONAGED, du maire de Mermoz -Sacrée cœur pour leur soutien à travailler pour l’amélioration du cadre de vie. Au nom de Sékou Dramé, DG de la SONATEL, il s’est félicité de l’appel du chef de l’Etat et a remercié les partenaires SONAGED et la mairie de Mermoz -sacrée cœur qui ont participé à cette journée du mois de l’environnement et de la journée de Set-Setal. En compagnie du délégué en charge de Dakar, Blondin Abdoul Ba a manifesté sa joie d’accompagner le chef de l’Etat pour cette journée de Set -Setal. Il renseigne que des activités ont même été faites à Dakar et dans les autres régions.



Prenant part à cette activité, le maire de la commune de Mermoz-Sacrée cœur, Alioune Tall a remercié Karim Mbengue représentant du directeur général de la SONATEL, la SONAGED pour leur soutien. C’est ainsi qu’il a magnifié le partenariat fécond entre la commune de Sacrée cœur, l’UCG et la SONATEL pour le rayonnement de ladite commune. Mais aussi féliciter le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye pour cette initiative qui recoupe et recadre parfaitement avec l’initiative que la commune de Sacrée- cœur a prise pour organiser des journées de nettoiement dans des quartiers. Ce programme consiste à aller dans chaque quartier pour embellir, nettoyer et sensibiliser. Ce qui d’ailleurs justifie cette mission publique qui leur a été assignée avec les populations. Dans ce sens également, il a magnifié l’accompagnement de la SONATEL qui fait partie du mobilier urbain de cette commune.



Dieynaba Agne