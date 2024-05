Kaolack : Le 23 ème BRA rend hommage à ses anciens soldats, illustres prédécesseurs et magnifie l’adhésion du concept armée nation à Némanding

La troisième édition de la fête patronale du 23 ème Bataillon de reconnaissance et d’appui (BRA) dénommée fête du NIOMBATO s’est tenue au camp Colonel Momar Talla Fall de Némanding () en présence du Colonel Diouma Sow, commandant de la zone militaire N3, de l’édile de la commune, des autorités administratives, religieuses et coutumières. Depuis sa création en 2016, cette unité de réserve d’intervention de la zone militaire N3 est en train de se frayer un chemin pour occuper une place importante dans le système de défense du sanctuaire national. Dans les missions extérieures aussi, le 23 ème BRA apporte sa contribution aux engagements des forces armées sénégalaises. Cette fête constitue également une occasion pour rendre un hommage mérité aux anciens soldats et illustres prédécesseurs qui ont présidé aux destinées du 23 ème BRA pour tous les efforts consentis dans le but de porter haut le flambeau de leur corps tout en restant fidèles à sa devise « Bagne ba déé». Dans son discours, le Chef de corps, le Lieutenant-colonel, Mouhamadou Fall, s’est incliné sur la mémoire des disparus avant de prier pour eux. Aux blessés, Mouhamadou Fall a souhaité un prompt rétablissement. Pour lui, « la fête patronale constitue une opportunité pour non seulement consolider la cohésion, la solidarité, la fraternité au sein du bataillon mais permet de renforcer l’esprit de camaraderie avec les autres forces de défense et de sécurité de la place d’armes de Kaolack ». Poursuivant, il est revenu sur le concept armée-nation. « Les populations de Niombato nous ont toujours manifesté leur hospitalité légendaire raison pour laquelle nous leur exprimons toute notre gratitude et les invitons à communier avec nous à de pareils moments », a-t-il fait remarquer.