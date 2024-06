Journée d'investissement humain (Set-Sétal) à Thiès : "J'ai engagé toutes les collectivités territoriales à amplifier les actions de curage et de désensablement"(Gouverneur)

Thiès a répondu à l'appel du chef de l'État dans le cadre de la journée nationale d’investissement humain dans le domaine de l’assainissement, en vue d’accentuer l’implication des populations locales, des communes, des Forces armées et des services de l’État, dans l’exécution des opérations retenues

en prévision de l’hivernage.

Ainsi, une forte mobilisation a été faite pour le débouchage du dalot de Sampathé, ainsi que d'autres travaux pour soulager les populations de Guinaw Rails, Sampathé et celles des quartiers environnants.

En prélude à l'hivernage, le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a déclaré avoir "engagé toutes les collectivités territoriales à amplifier les actions de curage et les actions de désensablement..."

"Nous appelons depuis notre arrivée les populations à un changement de comportement. Le canal de Mame El Hadj destiné à évacuer toutes les eaux de Thiès, est rempli d'ordures et c'est le fait des populations", a fait remarquer l'autorité administrative avant de promettre la mobilisation d'agents qui vont aider à arrêter "ces comportements non citoyens et nuisibles à l'assainissement et au cadre de vie".

À rappeler que les maires étaient aussi de la partie, de même que l'armée...