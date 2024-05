Kaolack : Les enseignants volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire sans salaire depuis bientôt 9 mois

Après un mouvement d’humeur pour suspendre pendant 48 heures leurs cours, les volontaires communautaires des classes préparatoires à l’élémentaire sont encore sortis pour attirer l’attention du nouveau régime sur les injustices et l’exploitation dont ils sont victimes. Le salaire dérisoire de ces enseignants est estimé entre 25 et 75 mille FCFA. Pis, ils sont restés sans salaire pendant près de 9 mois (octobre 2023-juin 2024). Avec la fête de la Tabaski, ces pères et mères de famille laissés à leur sort ne savent plus où donner de la tête. Face à la presse, ils ont dénoncé le mutisme de leurs hiérarchies avant de lancer un énième appel à l’autorité étatique. Ils réclament le remboursement de tous leurs arriérés de salaire ont décidé de suspendre à nouveau les cours jusqu’à lundi. Ils projettent de durcir à nouveau le ton si rien n’est fait. Ces volontaires sollicitent leur recrutement sans délai dans la fonction publique et invite leur tutelle à supprimer l’arrêté qui interdit aux moniteurs de faire leurs examens professionnels dans le système éducatif.