Ousmane Sonko avertit les voleurs de deniers publics : "Tous ceux qui ont détourné l'argent du pays vont le rembourser jusqu'au dernier centime"

Le Premier ministre Ousmane Sonko ne badine pas avec les voleurs de deniers publics. Dans un entretien qu'il a accordé à une presse de la place, le Chef du gouvernement averti tous ceux ont fait des malversations financières. "Tous ceux qui ont détourné l'argent du pays vont le rembourser jusqu'au dernier centime. C'est une promesse ferme de notre régime", a déclaré Ousmane Sonko.



Il ajoute : "Nous sommes en train de dérouler notre plan d'action et d'ici quelques jours, nous allons voir les résultats. Et c'est d'ailleurs ce qui a suscité, ses tensions ces derniers temps".



Par ailleurs, Ousmane Sonko rassure le peuple sénégalais que la paix régnera et rien ne peut déstabiliser le pays. "S'il y a des agitations de part et d'autre, c'est parce que ceux qui ont la responsabilité de gérer ce pays pendant longtemps savent de quelle direction nous nous assimilons. Et ils savent pertinemment que les décisions leur seront défavorables", lance-t-il avant de promettre que l'Etat du Sénégal va prendre toutes ses responsabilités pour gérer ses agitations.



Aïda Ndiaye Fall