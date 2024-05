Thiès / Réformes et modernisation de la justice : Le président du Parti Jiitël Wareef, Al Hassan Niang, plaide pour la suppression du ministère de la justice

Face à la presse locale de Thiès, le président du Parti Jiitël Wareef, Al Hassan Niang, a tenu à apporter sa contribution dans le cadre de l'organisation des assises de la justice.



"On ne peut pas parler de la crédibilité d'un État, on ne peut pas parler d'État de droit, si on n'a pas une justice qui est effective. Et nous saluons cette initiative portée par le président de la République d'organiser une journée pour la justice afin de porter des réformes. Il faut que cette réforme soit ambitieuse, il faut qu'elle sorte des chantiers battus, faire en sorte que la justice se fasse à l'aune de trois pilliers".



Il s'agira selon lui de passer à "la suppression du ministère de la justice pour mettre en place une "Haute Autorité de la Justice", une réforme en profondeur du conseil supérieur de la magistrature et faire en sorte que ceux qui disent le droit au nom du peuple sénégalais le disent en étant nantis du pouvoir conféré par le peuple sénégalais. Et donc, il faut réfléchir à des moyens permettant de soumettre les magistrats au vote du peuple de manière à conférer à la justice le pouvoir qu'il est en droit d'incarner...", a-t-il préconisé.