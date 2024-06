Préparation des jeux olympiques : Le maire de la Médina et le sous-préfet de Plateau s’investissent pour le désencombrement

Le maire de Médina et le Sous-Préfet de Dakar Plateau unissent leurs forces pour préparer les jeux olympiques. Lors du lancement de la journée de désencombrement et de nettoyage de propriété à travers tout le Sénégal, le maire de Médina, Bamba Fall, et le sous-Préfet de Dakar Plateau, Docteur Djiby Diallo, ont souligné l'urgence d'embellir et de sécuriser la Médina en prélude des Jeux Olympiques imminents.







Pour le maire Bamba Fall il faut bien préparer la Médina pour accueillir une grande partie des activités liées aux Jeux Olympiques, sachant que de nombreux étrangers y seront présents. Il a insisté sur le fait que la propreté, la salubrité et la sécurité sont des priorités incontournables pour assurer le succès de cet événement mondial.



De son côté, le sous-Préfet Djiby Diallo a rappelé l'engagement des autorités et des citoyens à travailler main dans la main pour améliorer le cadre de vie de la Médina, ainsi que des autres quartiers concernés, tels que Plateau et Colobane.



Les deux responsables ont insisté sur la nécessité d'un changement de comportement durable, impliquant la participation active de chacun, des jeunes de la Médina aux élèves et étudiants, pour maintenir un environnement propre, sûr et attractif. Ensemble, les deux autorités se sont engagées à maintenir ces efforts d’engagement pour relever les défis de la propriété, de la citoyenneté et du changement de comportement, afin de construire un avenir meilleur pour tous.