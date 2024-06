Pourquoi Diomaye tenait le « balai » en campagne ? Sonko raconte l’histoire….

Il a fallu près de deux mois de gouvernance pour que le Premier ministre revienne sur l’histoire du balai que le président de la République, candidat d’alors, Bassirou Diomaye Faye, exhibait devant les populations lors de la campagne électorale. Visiblement, le balai a une histoire jamais racontée. Et c’est finalement le président du parti Pastef qui l’explique : « lorsque nous avions terminé notre meeting de campagne à Bignona vers 1h, un vieil homme a été guidé vers notre voiture moi et le président Diomaye. Il n’a demandé de dire au candidat que les populations d’un village du nom de Diégoune se sont réunis et ont prié pour lui avant de lui remettre le balai pour qu’il fasse le nettoyage du palais, le Sénégal et de toute l’Afrique. C’est pourquoi le président tient énormément à ce balai… », révèle Ousmane Sonko qui ne manque pas de donner au delà du volet symbolique, son véritable rôle. « Dans le domaine de la gouvernance, de la justice il faut également utiliser le balai afin de nous débarrasser de tout ce qui plombait le développement du pays… », a t-il ajouté.