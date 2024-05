Généralisation des cantines scolaires : « les collectivités territoriales et les communautés peuvent jouer un rôle important » (Lamine Niang, CS-DCas)

Le SASSE (Système de Suivi de l’Alimentation Scolaire du Sénégal), intégré dans le Système d’Information du Ministère de l’Éducation nationale (SIMEN), permet d’avoir une cartographie exhaustive des écoles à cantine, d’assurer une disponibilité permanente des données fiables et un suivi régulier de la gestion des projets de cantine afin d’en mesurer les résultats / effets aux différents niveaux. Le SASSE, initié par la DCas du Ministère de l’Éducation nationale, va contribuer ainsi à harmoniser les différentes interventions, renforcer et faciliter la coordination des acteurs par le niveau central. Cependant, le taux de couverture des écoles en cantines reste encore très faible. Voilà pourquoi, le nouveau ministre de l’éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, l’a érigé au rang de priorité. Pour arriver à une généralisation des cantines, la division de la cantine et de l’alimentation scolaire invite les collectivités territoriales à s’impliquer et à investir davantage dans ce secteur aux côtés des partenaires comme le GrDr…