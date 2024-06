AIBD / Cheikh Bamba Dièye au secours des pèlerins : « Nous reconnaissons le tort qu’Air Sénégal vous a causé … Nous assumons notre responsabilité, mais vous aurez un avion! »

Le Directeur Général de l'aéroport Blaise Diagne de Diass (Aibd), Cheikh Bamba Dièye, prend la responsabilité de convoyer les pèlerins aux lieux saints de l'Islam.Après plusieurs heures d'attente, les responsables de la Compagnie Air Sénégal peinent à communiquer sur la situation qui prévaut à l'aéroport avec des pèlerins sénégalais laissés à eux-mêmes. Certains témoins dénoncent l'arrogance du Directeur Général de la compagnie, qui ne donne aucune information, malgré sa présence sur les lieux. « Nous reconnaissons le tort qu'Air Sénégal vous a causé. La responsabilité nous incombe et on l'assume. Je suis en train de faire des tractations pour vous trouver un avion qui va convoyer tous les pèlerins. On ne va pas vous mentir. Je suis venu personnellement et inchallah, nous allons trouver une solution le plus rapidement possible », a promis Cheikh Bamba Dièye.