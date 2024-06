Kaolack : Fallou Kébé offre un lot de 150 bacs à ordures aux écoles et 50 autres à l’école de police en guise de contribution aux journées de nettoiement initiées par le PR Diomaye

Dans le cadre des 72 heures du Sine Saloum, le président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé a offert un lot de 150 bacs à ordures à l’inspection académique de Kaolack et 50 autres bacs à ordures pour l’école de police. En effet, le président de l’ASC Saloum a profité de la journée de nettoyage national initiée par le Chef de l’Etat pour apporter sa contribution dans cette nouvelle dynamique du nouveau régime.



Accompagné du gouverneur de région, du directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, le secrétaire d’état à la culture, Bacary Sarr a rappelé l’importance de ces journées de nettoyage qui viennent d’être lancées dans un contexte mondial où la question de l’environnement est au cœur des préoccupations. Selon lui, « le message du Président de la république a été bien entendu par les populations », ajoutant que «le terrain, l’espace, l’environnement appartiennent aux populations ».



« Cet appel du Président Diomaye arrive au moment où le pays s'apprête à entrer dans une période d’hivernage. Ceci va permettre de régler beaucoup de problèmes. Ce travail abattu par les populations permettra de résoudre beaucoup de problèmes qui risquaient de se poser les années passées », a-t-il soutenu. Il a salué le geste du président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé qui vise à renforcer la citoyenneté. « Tous ceux qui peuvent le faire doivent pouvoir le faire pour aider les populations à mieux s’organiser à mieux rendre effectives et concrètes ces actions sur le terrain ».



Prenant la parole Fallou Kébé dira : «Nous avons posé cet acte de citoyenneté en tant que fils du terroir, mais également répondre à l’appel du Président, Bassirou Diomaye Faye ». Poursuivant, Fallou Kébé fait remarquer « nous saisissons l’occasion pour montrer la voie aux bonnes volontés aussi pour inviter les populations à s’approprier cette nouvelle directive du Président de la République ». Cependant, il a invité les populations à jouer leur partition pour la pérennisation de cette initiative du Président Bassirou Diomaye Faye.