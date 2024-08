Hommage culturel à l’Hôtel Azalaï: La mairie arrête la cérémonie, Wally sommé de quitter la scène, Guissé Pène indigné

L’acteur culturel Guissé Pène n’a pas apprécié la tournure de la cérémonie qui s’est tenue hier en présence de plusieurs acteurs pour la valorisation culturelle. La soirée etait organisée par le promoteur Papis Niang ce vendredi à l’hôtel Azalaï. La soirée a été malheureusement arrêtée par les agents de la perception de la Mairie de la commune où se trouve l’hôtel alors que l'artiste Wally Seck était en communion avec un public composé de mélomanes, des admirateurs, des professionnels de la culture, de hautes personnalités etc...« Voilà encore une illustration de l'idée négative qu'ils font de la culture en général et la musique en particulier. Sont ils assermentés pour arrêter une soirée dont l'investissement dépassait largement 25 millions parce que la taxe de perception municipale n'a pas été effectuée ? Avaient ils envoyé au préalable une documentation de perception à l'organisateur ? Quel est le taux de base de perception de taxe municipale d'une soirée organisée dans un lieu privé ? Ne pouvaient ils pas faire constater l'événement par huissier et poursuivre après ?







L'hôtel Azalaï ne dispose-t-il pas de référence pour organiser un spectacle ? Tant d’interrogations de la part du producteur de spectacles. En effet, le manager d'artiste, le consultant se dit outré, choqué par « l'arrogance des agents de la perception dont la seule motivation était de mettre fin à la soirée malgré le dialogue et des propositions du promoteur Papis Niang et son staff ». Une occasion qui devra constituer pour les acteurs culturels, les artistes et les promoteurs, une motivation pour faire bloc et se faire entendre pour que plus jamais de telles humiliations ne se reproduisent.