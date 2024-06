Hivernage au Sénégal: Plusieurs régions arrosées dans la nuit du mardi au mercredi

L'hivernage s'installe petit à petit dans le pays. Plusieurs localités du pays ont été arrosées dans la nuit du mardi au mercredi 19 juin 2023. Dakar, la capitale a reçu une petite quantité de pluie pour un début d'hivernage.



Au cours des 24 heures, les conditions météorologiques ont été favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur une bonne partie du pays notamment sur les localités du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou).



Des pluies de faibles quantités sont également tombées dans les régions de Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Thiès, Diourbel, Dakar, progressivement entre la soirée vers le Sud et le centre, allant au petit matin plus au Nord, a indiqué Anacim dans son bulletin .



Les averses seront d'intensité variable : fortes par endroits, plus faibles dans d’autres, aléatoirement. Des averses modérées sont tombées d’ailleurs sur le département de Mbour en fin de journée et en début de soirée, et tard dans la soirée de ce mardi 18 juin 2024.



Quelques extensions d’averses possibles par endroits tard la nuit allant au petit matin de Mercredi à l’Ouest de la Région de Louga et sur la Région de Saint Louis, renseigne la météo de Riad. Elle souligne que des orages et averses par endroits sur la région de Matam étaient attendus la nuit allant au matin de Mercredi.