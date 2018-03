Haute politique et manœuvres : Aminata Tall reçue au palais après avoir annulé sa sortie

Ce lundi, on a assisté à la remise, au président de la République, de plusieurs rapports du Conseil économique, social et environnemental. La volumineuse documentation, portant sur les contributions de cette discrète institution à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE) entre 2013 et 2018, dont le rapport quinquennal de mandature, a failli jaunir dans les tiroirs. Pourquoi Macky Sall a-t-il tardé à recevoir ces rapports ? Une question rendue légitime par le fait que le long de la semaine passée, il a été annoncé, à grand renfort médiatique, une rencontre, alors prévue ce dimanche, entre Mme Tall et les journalistes. L’alerte avait charrié un vent de rébellion, d’autant plus que le mandat de la dame de fer a expiré depuis longtemps. C’est à la dernière minute que l’ex-mairesse de Diourbel a fait faux-bond, alors qu’il était attendu de cette tribune une déclaration à l’effet de tsunami dans le landernau politique. Curieusement, c’est 24 h après ce rétropédalage que Aminata Tall est reçue au palais. Comme le Carême s’achève, on veut savoir si cette conférence de presse aura lieu à Pâques ou à la Trinité.