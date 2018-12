Handball : Les Lionnes s'inclinent en finale de la CAN face à l'Angola (19-14)

Les Lionnes du handball se sont inclinées en finale de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des nations de handball en séniors dames face à l'Angola (19-14).



Hawa Ndiaye et ses partenaires ne seront pas championnes d'Afrique, et vont se contenter de la médaille d'argent. Pourtant au début, elles ont eu le match en main. Après un (9-1), les angolaises ont égalisé, avant de se détacher et se donner une marge de sécurité.

Pour la 13e fois, les Palancas Negras de l'Angola ont remporté la CAN de handball en seniors dames, mercredi, au gymnase Nicole Oba de Brazaville. Le Sénégal, qui était à sa dixième participation à cette compétition continentale, et l'Angola qui en était à sa vingtième, sont déjà qualifiés au championnat du monde de décembre 2019...