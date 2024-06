Handball : Frédéric Bougeant annonce la fin de sa collaboration avec la Fédération sénégalaise

Après huit années couronnées de succès et de revers à la tête des équipes nationales sénégalaises de handball, Frédéric Bougeant a décidé de mettre un terme à sa mission. Ce départ s'est fait d'un commun accord avec la Fédération sénégalaise de la discipline. « Cela fait maintenant 8 ans que j’accompagne la Fédération Sénégalaise de Handball, sous différentes fonctions ! Il est temps de laisser la place… Il y a d’excellents entraîneurs Sénégalais en poste en ce moment, et comme je l’ai toujours imaginé… nous sommes de passage », a-t-il posté sur sa page Facebook.

Arrivé en 2016 pour prendre en charge les Lionnes avant de diriger ensuite les Lions, le technicien français a connu de beaux moments avec le handball sénégalais. Finaliste de la CAN féminine en 2018, il a notamment accompagné les Lionnes à la Coupe du monde 2019 au Japon. Il a tenu à remercier chaleureusement la Fédération, notamment le président Seydou Diouf, son staff, les clubs et la ville de Thiès qui est devenue le "cœur du handball sénégalais" durant son mandat.

L'entraîneur français estime que le moment est venu de laisser la place à de jeunes techniciens sénégalais qu'il se dit prêt à soutenir dans le futur. « Cette aventure entre 2016 et 2024 aura été absolument incroyable, tant sur le plan sportif que personnel (…) Nous avons vécu des CAN incroyables avec les garçons et les filles , un TQO à la maison, l’ouverture du Centre National à Thies, un mondial à Kumamoto », a ainsi conclu Frédéric Bougeant.