Habib Diarra valide le choix d’El Tactico : « Je suis un joueur polyvalent…»

Le jeune capitaine RC de Strasbourg s’est exprimé sur son nouveau poste en équipe nationale du Sénégal. Lors d’une conférence de presse ce lundi, à l'approche des matchs des éliminatoires de la CAN 2025, Sénégal vs Burkina (6 septembre à Dakar) Burundi vs Sénégal (le 9 septembre à Bujumbura), le milieu de terrain sénégalais, Habib Diarra (20 ans), a partagé son point de vue sur son nouveau rôle de piston droit qui lui a confié le sélectionneur Aliou Cissé.



« Je ne pense pas que cela pose problème. Je suis un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes. Si je peux aider l'équipe sur le côté droit, je le ferai. Que le coach choisisse de me faire jouer piston ou milieu de terrain, je donnerai le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré ce lundi.



Malgré les interrogations faisant suite à son utilisation au sein de l’équipe nationale qui manque de latéraux de métier, notamment à droite, sa capacité à s'adapter à différents rôles pourrait être essentielle pour le Sénégal dans les matchs importants à venir. Habib Diarra semble prêt à relever le défi et s’imposer dans le groupe…