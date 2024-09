Guy Marius Sagna célèbre la Révolution du Fouta : Un Nouveau Regard sur Thierno Souleymane Baal

Le 2 septembre 2024, l’avant-première du film documentaire "1776 Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta" a eu lieu, offrant un regard inédit sur un épisode crucial de l’histoire africaine. Ce film se penche sur la révolution au Fouta en 1776, une période marquée par des bouleversements politiques parallèles à ceux de la révolution américaine et précédant la révolution française.







Le documentaire met en lumière Thierno Souleymane Baal, figure emblématique de cette révolution qui a façonné le Fouta et influencé son destin. En mettant en avant cette révolution souvent méconnue, le film permet de réévaluer le rôle des mouvements africains dans l'histoire mondiale.







L'honorable député Guy Marius Sagna a assisté à cette projection et a salué l’initiative. Dans ses commentaires, il a exprimé son admiration pour le travail de Moe Sow et de son équipe. Selon lui, ce documentaire offre non seulement une reconnaissance méritée à des héros africains mais propose également des leçons et des inspirations pour la démocratie contemporaine, en particulier en ce qui concerne la troisième alternance démocratique en cours au Sénégal.







"Nous avons chez nous des modèles qui n'ont rien à envier à personne. Mais il est souvent nécessaire que les Africains eux-mêmes célèbrent et racontent nos révolutions," a affirmé M. Sagna. Il a également souligné l'importance des recommandations issues de cette révolution historique comme une source d’inspiration pour l’évolution politique actuelle.







Ce film représente une contribution précieuse à la mémoire historique et à la compréhension des dynamiques politiques africaines, offrant des perspectives nouvelles et pertinentes pour le présent et l’avenir du Sénégal et au-delà.