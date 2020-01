Guinguinéo / Dialogue national : Serigne Modou Habibou Mbacké s'en félicite et insiste sur la prise en charge des recommandations.

Le guide religieux de Guinguinéo, Serigne Modou Habibou Mbacké, s'est félicité lors de la cérémonie religieuse dédiée à son défunt père, Serigne Habibou Mbacké (Ibn Mame Khass Mbacké), de l'organisation du dialogue national. Selon le petit fils de Serigne Touba, demeurant à Guinguinéo (région de Kaolack), cette initiative est salutaire d'autant plus qu'elle vise à instaurer une paix durable au Sénégal. Toutefois, le guide religieux a ainsi demandé que les recommandations soient prises en charge, contrairement aux assises nationales qui, dit-il, ont accouché d'une souris.

Dans son discours, Serigne Modou Habibou Mbacké, s'est également prononcé sur les débats liés au pétrole et au gaz, à l'agriculture etc...