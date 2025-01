Guinée : le porte-parole du gouvernement émet des doutes sur la présidentielle en 2025

Le porte-parole du gouvernement guinéen dirigé par la junte a émis jeudi des doutes sur la possibilité d'organiser une élection présidentielle cette année, après que les dirigeants militaires ont évoqué des scrutins avant fin 2025.



Sous pression internationale, la junte qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 2021 s'était initialement engagée à organiser un référendum constitutionnel et à transférer le pouvoir à des civils élus avant fin 2024, mais aucune de ces promesses n'a été tenue.



Le chef de la junte, le général Mamady Doumbouya, avait déclaré dans son discours du Nouvel An que 2025 serait "une année électorale cruciale pour achever le retour à l'ordre constitutionnel".



Début janvier, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo avait indiqué que le pays ouest-africain pourrait organiser des élections présidentielle ou législatives cette année, après un référendum qui se tiendrait "probablement en mai".



Mais M. Diallo a déclaré jeudi qu'il serait "impossible de réaliser toutes les élections en 2025".



Il a précisé que le processus débuterait par un référendum constitutionnel qui aurait lieu "avant la fin du premier semestre".



"Si (le scrutin) devait être séquentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les élections en 2025", a déclaré M. Diallo devant des journalistes lors d'un déjeuner de presse, ajoutant qu'il y en avait "plusieurs" à organiser.



M. Diallo, comme d'autres soutiens de M. Doumbouya, a précédemment apporté son soutien à une éventuelle candidature présidentielle du chef de la junte.



Le colonel Doumbouya, qui a depuis prêté serment comme président, a réitéré à plusieurs reprises son engagement à ne pas se présenter.



L'opposition et la société civile guinéennes ont critiqué l'exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir par la junte et appelé à plusieurs reprises au retour à un régime civil.