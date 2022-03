Guerre en Ukraine / Réaction des Sénégalais par rapport à la demande de renfort de l'Ukraine.

Après l'annonce faite par le président ukrainien, Voladymyr Zelensky, à venir aider son peuple pour lutter contre l'invasion Russe, le message a reçu un écho favorable puisque des candidats de diverses nationalités ont décidé d'y répondre. Même constat au Sénégal où selon nos radars, plus d'une dizaine de sénégalais, sans lien avec l'Ukraine, se disent prêts à partir dans le pays et à prendre les armes pour le défendre face à l'invasion Russe. Certains Sénégalais interrogés à ce sujet estiment que c'est inadmissible que des Sénégalais pensent de cette façon. Ils invitent ces derniers à prier pour la paix et non envenimer la situation...