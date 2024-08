Grève des travailleurs des collectivités territoriales : Moussa Bala Fofana avertit, le syndicat en porte à faux maintien son mot d’ordre

L’Union régionale du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales s’est indignée de la sortie du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana. Ce dernier a donné la position officielle du gouvernement sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales et vient d’aborder les aspects réformistes liés à la crise actuelle des travailleurs des collectivités territoriales.







En effet, le ministre a été hier, sans gants : « Nous voulons trouver des solutions, mais en nous conformant à la loi et les possibilités qui s’offrent à tous les acteurs. Les décrets qui nous ont été proposés pour la prises en en charge des aspirations des travailleurs des collectivités territoriales, montrent que nous sommes en face d’une situation laissée par les précédents dirigeants. Nous ne pouvons pas assurer de donner 61 milliards pour les travailleurs. D’ailleurs, ceci n’est pas conforme à la marche des collectivités territoriales. Ceci me permettra aussi de m’adresser aux maires. Il faut bien rationaliser le budget qui est voté pour la municipalité » a estimé le ministre des collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana.







Dans cette grève menée par les travailleurs, le ministre a indiqué que certains d’entre eux qui ne font pas partie des fonctionnaires, n’ont pas le droit de porter cette revendication. Ils doivent retourner selon Moussa Bala Fofana à leur lieu de travail et poursuivre leur mission de service public. Ainsi, le ministre a réaffirmé son engagement à accompagner les maires pour une bonne gestion du capital humain. Mais également à accompagner les fonctionnaires au niveau des mairies pour qu’ils obtiennent leurs indemnités. Cependant, ce mouvement collectif avec fonctionnaires et tous les autres agents, ne peut être toléré, selon Moussa Bala Fofana qui dénonce « une violation du principe de l’équité dans la fonction publique » dans ce cas précis.







Mais pour les travailleurs des collectivités territoriales, le ministre devait au moins calmer le jeu. Mais à ce rythme, ils annoncent ne pas lever le mot d’ordre. « Il fait dans la menace. Nous allons continuer notre grève notamment sur la revalorisation des salaires qui avait été décidé par l’ancien président Macky Sall pour les agents du secteur public. Il faut savoir que nous sommes un démembrement de l’État. La loi qui nous permet d’avoir cette reconnaissance, c’est celle 08- du 30 mars 2011 en son article 29 qui dit que « tout avantage octroyé à l’agent central revient aussi aux collectivités territoriales. Il y a plus de 5000 agents à régulariser. En héritant de ce département, le ministre devrait bien maîtriser les dossiers. Ce qui n’est visiblement pas le cas », indique Ndiaga Diop, secrétaire général de l’Union régionale du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales qui donne rendez-vous ce vendredi à travers un point de presse pour revenir dans les détails sur le sujet.