Grève des blouses blanches de l'hôpital régional de Thiès : Premier coup de semonce sous l'ère Macky 2

L'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès fait face à d'énormes problèmes. Ce qui a d'ailleurs poussé des travailleurs de ladite structure à observer une grève de 24 heures afin que leurs revendications soit réglées.

D'après le porte-parole du jour, "tout ce que nous réclamons aujourd'hui est légitime et validé par des textes." Interpelé sur le mouvement d'humeur, le directeur de l'hôpital régional, Babacar Mané, a fait savoir que "cette situation est liée à la trésorerie de l'hôpital. Mais nous avons eu à faire des efforts importants avec les résultats que nous avons eu pour pouvoir recruter une centaine d'agents ( médecins, infirmiers et sages femmes d'état )". S'agissant des retards de versement des cotisations au niveau de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), M. Mané de rappeler : " Nous avons pu à travers un procès verbal de conciliation, trouver un compromis et les arriérés sont en train d'être apurés..."