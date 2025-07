Grève SYTJUST et UNTJ : Le Ministère de la Justice s'engage dans un dialogue et propose une formation spécifique...

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, ce jeudi 3 juillet 2025, le ministère de la Justice réagit enfin à la grève entamée depuis le 18 juin 2025 par les syndicats du secteur de la justice, notamment le SYTJUST et l'UNJT. La tutelle propose ainsi la mise en place d'un dispositif de formation spécifique, élaboré en collaboration avec le Centre de Formation Judiciaire.



Selon le document, "la grève vise principalement à exiger l'alignement de tous les greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2, ainsi que le reclassement des agents des hiérarchies B et C ayant un certain nombre d'années d'expérience vers la hiérarchie B2, selon des modalités définies par les syndicats eux-mêmes.



Ainsi, le Ministère de la Justice rappelle que l'administration des agents publics relève de la compétence du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Secteur public, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et sous l'autorité du Premier ministre.