Grande semaine sociale / Hôpital de Kaolack : la fédération nationale des mouvements de soutien à Marième Faye Sall offre des "Ndogou" aux malades et à leurs accompagnateurs.

La Fédération nationale des mouvements de soutien à Marième Faye Sall a apporté hier son appui en kits alimentaires aux patients de l'hôpital régional de Kaolack et à leurs accompagnateurs.



Ainsi, des mets ont été préparés et distribués au sein de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.



D'après la coordinatrice nationale, Amina Barro, c'est une grande semaine qui a démarré le 15 avril dernier et l'idée est d'apporter une aide considérable aux populations, en ce mois béni du Ramadan.



Et après l'étape de l'hôpital de Kaolack, des appuis seront aussi mis à la disposition des mosquées des Abattoirs Ndangane et des talibés..