Grand Marathon de l'UGB: le Député-maire Mbaye Dione choisi comme parrain

L'honorable député-maire Mbaye Dione a parrainé ce dimanche 19 janvier 2025 le Grand Marathon de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis( UGB). Initié par le Club de Culture Générale, ledit Marathon a été placé sous le sceau de la résilience, du dépassement de soi et de la promotion de la santé et du bien-être.

De son côté, le parrain a exprimé toute sa satisfaction d'avoir été choisi pour parrainer ce grand rendez-vous du sport.

" Ce choix m'honore à plus d'un titre", a-t-il déclaré. " Le représentant du peuple que je suis, éprouve[...] une fierté à être associé à cet événement", a-t-il ajouté. En effet, plusieurs courses ont été lancées à travers des parcours de 3 km, 5 km et 10 km. Au finish, des médailles et des trophées ont été remis aux participants. À noter que la rencontre a enregistré la présence des autorités territoriales et académiques...