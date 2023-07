Gestion des hydrocarbures et dépollution baie de Hann : Le navire italien « Vespucci » fait sa 2ème escale à Dakar

C'est sa seconde escale au port de Dakar après celle de 1966. Le navire italien Vespucci sera au port du 29 juillet au 01 août 2023. Sa mission est très précise fait savoir l’ambassadeur de l’Italie au Sénégal. « Une conférence sera organisée lundi sur les changements climatiques, la pollution des eaux et la préservation des ressources en mer. La dépollution de la baie de Hann sera très bien débattue et l’autre point c’est la mise en place de tout un système juridique dans le cadre de la gestion et de la bonne exploitation des ressources gazières et pétrolière » fait savoir Giovanni Umberto De Vito.



Ce navire-école de la marine militaire italienne naviguera pendant 20 mois, débarquant dans plus de 30 ports parmi les plus connus dans 28 pays et touchant les 5 continents.



L’équipage de ce géant marin est composé de 264 marines, dont 15 officiers, 30 sous-officiers, 34 sergents, et 185 sous-chefs, répartis en opérations, marins, détail/armes, ingénieurs navals/électriques, administratifs/logistiques et de santé.