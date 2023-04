Gestion des déchets : les jeunes de Hann lancent une semaine sensibilisation des ménages

La restauration de l’écosystème, la dépollution de la baie de Hann et l’amélioration du cadre de vie de la localité tiennent à cœur les populations. Ainsi, dans le but de sensibiliser les populations de Hann, notamment les ménages qui déversent des déchets de tous genres sur la baie de Hann, des jeunes regroupés au sein du Collectif pour la Défense des intérêts de Hann ont lancé ce 26 avril une campagne de sensibilisation d’une semaine avec la collaboration de l’Union Européenne et la SONAGED (ex UCG). Cette campagne d’une semaine soutenue par l'Union Européenne qui rentre dans le cadre de la coopération avec l’État du Sénégal, va former une cinquantaine de femmes et de jeunes pour sensibiliser les populations de Hann sur les dangers sanitaires et écologiques que représentent les déchets et va inciter ces dernières à déverser leurs ordures ménagères dans les camions de ramassage plutôt que de les déposer au niveau de la baie...