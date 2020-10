Gaston Mbengue : « Je serais toujours prêt à répondre à toute provocation des gens malintentionnés »

Promoteur de lutte, homme d'affaires et acteur politique, Gaston Mbengue mène une vie active. Réputé pour son caractère trempé et son légendaire sens de la répartie, le Don King est revenu sur ses récentes frictions médiatiques avec quelques personnes. «Je serais toujours prêt à répondre à toute provocation des gens malintentionnés.» En " sauveur " de la lutte sénégalaise en difficulté pour rassembler des fonds, trouver des sponsors et autres problèmes liés au Cng de lutte et sa gestion, Gaston qui a plusieurs fois annoncé son départ du monde de la lutte, est tout de même revenu avec quelques belles affiches au menu...