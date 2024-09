Gamou de Tivaouane: Le président de la République effectuera une visite auprès du khalife, Serigne Babacar Sy Mansour, le vendredi 13 septembre 2024

En prélude au gamou, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu à Tivaouane le vendredi 13 septembre 2024. L'annonce a été faite par Serigne Abdoul Hamid SY, coordinateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya, Président de la Commission Communication du Coskas, lors du point de presse préparatoire du Maouloud.

" Je voudrais au nom du khalife général des Tidianes, Sérigne Babacar Sy Mansour, que Dieu soutienne son magistère et lui prête santé et longévité, vous souhaiter la bienvenue. L’exercice qui nous réunit ce jour est un classique de la célébration de la naissance du Prophète Mouhammad Paix et Salut sur lui, puisqu’il nous permet de vous délivrer son message, lui, dont l’autorité est incarnée ici par Son Éminence, Sérigne Cheikh Tidiane Sy, en qui nous plaçons toute notre déférence.



Comme à l’habitude de plusieurs générations depuis Mawlânâ Cheikh Alhadji Malick Sy, le Mawlid qui aura lieu le 15 ou 16 septembre sera donc axé sur la reproduction du Modèle Prophétique, telle qu’il nous y exhorte dans sa Nunya, consacrée au Prophète : « Wa mawliduhu bihi charafun wa khirun. Fa fii ta’zîmi in jâ’ach-chujûni » : C’est pour actualiser en nous cette reproduction du modèle prophétique que Sérigne Babacar Sy Mansour a demandé au Comité d’Organisation de s’inspirer pour le thème de cette année du hadith du Prophète PSL innamâ buhiztu li utammima makârimal ahlâqi » (J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs ». C’est donc autour de cette thématique que toute la programmation sera axée dans sa dimension spirituelle, scientifique et culturelle. Ce thème vient à son heure dans une société humaine désincarnée, dominée par les passions et les pulsions où le substrat moral du vicariat est relégué au second plan s’il n’est pas tout simplement annihilé. Et l’on ne peut manquer de se rappeler ces fameux vers du khilaçu Zahab où Cheikh Al Hadj Malick nous annonçait, comme pour le déplorer, la descente tardive de l’Ange Jabrâ’îl après la révélation apour venir extirper de la terre dix (10) valeurs : la bénédiction, l’amour, la compassion, la justice, la pudeur, la patience, l’ascétisme, la générosité, le Coran et la foi. À travers ce thème, le khalife veut nous rappeler à nos responsabilités pour que l’éducation aux valeurs telles qu’incarnée par le message de l’Islam soit réaffirmée, rappelée sans cesse, car la répétition est pédagogique si nous ne voulons pas la dissolution de notre société", a-t-il déclaré en amont.

Avant d'ajouter en ces termes: " L’édition de cette année sera marquée par la délivrance de messages très forts émanant du Khalife Serigne Babacar SY Mansour à l’adresse de la Ummah Islamique du Sénégal et d’ailleurs sur l’état de notre religion, celui du monde avec les multiples convulsions qui le secouent mais également celui de notre nation sénégalaise, dans ce qu’elle secrète d’antivaleurs et de tares dissolvantes.



Ce sera aussi une occasion inédite de conseils et d’exhortation aux gouvernants dans un contexte de crises de valeurs sans précédent qui interpellent notre conscience, notre modèle éducatif à la base, ou tout simplement, notre humanité.



Nous ne nous attarderons pas sur le contenu des programmes d’animation puisque le dossier de presse qui vous a été remis contient tout ce qui doit vous intéresser pour traiter l’information comme vous le souhaitez. Nous l’évoquerons brièvement pour permettre à ceux qui nous regarde ou nous écoute d’en connaitre la quintessence".

" Comme vous le savez, le Gamou a toujours été depuis ses origines un espace-temps de bouillonnement spirituel, intellectuel et culturel. Raison pour laquelle, les activités suivantes seront proposées : - Un forum sur le thème : « Le modèle prophétique dans la construction d’une cité vertueuse dont les TDR sont insérés dans le dossier de presse qui vous est remis ; il sera animé d’éminents experts et universitaires mais également de membres de la société civile autour des questions de gouvernance vertueuse, d’éthique économique, de citoyenneté responsable, de solidarité et de partage, mais aussi de la préservation de notre vivre-ensemble seront convoquées. Ce sera l’occasion pour présenter au public le livre collectif sur Cheikh Al Hadj Malick Sy écrit par d’éminents universitaires sous la conduite du Professeur Abdou Salam Fall du Lartes , aidée en cela par Sérigne Cheikh Tidiane Al Amine, avec une préface de Cheikh Al Hadj Malick Sy Dabakh.



- le Hackathon des 7 et 8 septembre pour convoquer l’innovation technologique et encourager la créativité digitale pour la mettre au service de la religion.

- Les Lumières et Leçons de Ndiarnde pour replonger dans le vécu et l’œuvre des grands muqaddams de Cheikh Al Hadj Malick : six d’entre eux seront offerts en modèles aux jeunes générations.



L’atelier sur les mécanismes d’accompagnement financier et non financier des dahiras. Au-delà de cette rencontre, les autre temps forts qui mériteront votre attention sont les suivantes :

- Le 1er et le dernier Burd à Tivaouane qui sont naturellement des moments de ferveur et de mobilisation des fidèles ;

- les Burds décentralisés qui sont désormais inscrits dans l’agenda culturel, spirituel du gamou depuis près de deux décennies selon une programmation maillant tout le territoire national dont les plus importants sont ceux de la Place de la Nation ou Obelisque et de Mbour) ;

- L’exposition organisée par la commission jeunesse du Coskas avec un volet numérique.

- Les durus malikiyya ou lecons malikiennes, sortes d’audiences publiques pour revisiter le patrimoine littéraire de notre école le jour du repos.



- le Spectacle Sons et Lumières la veille du Gamou avec les amis du regretté Jean Pierre Leurs conduit par son premier assistant, Alioune Badara SAR, dont le thème portera sur « Le Prophète Mouhammed PSL : source d’inspiration inépuisable » pou coller au thème de cette année.

- la Cérémonie officielle dont la particularité est que cette année le Khalife a autorisé le Comité d’organisation à l’organiser dans la matinée plutôt que dans l’après midi pour plus de commodité.

- Le Takkusaan Jamil et le Takkusaan Seydina Cheikh de Sokhna Aida SY le samedi 7 septembre.

- La nuit du Gamou dans les zawayas qui sera un moment de revisite de la geste prophétique à travers la Sîra.



Au-delà de cette programmation, Nous aborderons également les questions relatives aux conditions d’exercice de votre métier lors du Gamou : accréditations, hébergement et dispositions prises pour vous faciliter votre travail de relais de l’information", a-t-il poursuivi.

Avant de conclure en informant de la visite du PM. " Je sais compter sur votre sens du sacrifice et du dépassement en vous promettant que la Cellule Zawiya Tijaniyya ne ménagera aucun effort pour vous faciliter votre travail. Que ce soit, dans le cadre de la commémoration du Gamou ou dans le cadre de la visite que le président de la République, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diobaye Diakhar FAYE, va effectuer auprès du Khalife le vendredi 13 septembre 2024. Sachez compter sur notre engagement à vous apporter notre modeste concours dans toutes les circonstances auxquelles vous serez confrontés dans la poursuite de vos missions d’information. En vous remerciant de votre aimable et courtoise attention".