Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète

La nuit du Prophète a été célébrée dans une ambiance de piété et de ferveur à Ouest-Foire, où le khalife de la famille Tilala, Baye Abdou Aziz, a réuni disciples, frères et proches. Les Baye Fall, venus de divers horizons, ont animé la cérémonie à travers chants, « xassida » et prières, plongeant l’assistance dans une atmosphère spirituelle intense.



Tout au long de la nuit, les fidèles se sont adonnés à des invocations, récitations et moments de partage. Entre ferveur religieuse et communion fraternelle, l’événement a illustré la place centrale que continue d’occuper la nuit du Prophète dans la tradition des Baye Fall, dans un cadre marqué par le respect, la solidarité et la fidélité aux enseignements hérités des grands guides spirituels.

