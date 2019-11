Gamou 2019 : Les images de la célébration du Mawlid chez Serigne Khadim Lô Gaydel à Bakhdad.

Ce samedi 09 novembre 2019 a été célébrée comme chaque année le gamou annuel de Bakhdad organisé par Serigne Khadim Gaydel Lo.

Un évènement à caractère international avec la participation de fortes délégations de la diaspora d’Europe et de l’Amérique mais aussi une forte représentation de personnalités politiques et religieuses. Cette 27 édition a battu tous les records de mobilisation.

Serigne Khadim a servi un discours accès sur la vie et l'œuvre du Prophète et les vertus d'un bon musulman.