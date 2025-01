Gala des 20 ans de la CJRS : l'Excellence primée et les lauréats récompensés lors d'une soirée

L'excellent travail des Jeunes Reporters du Sénégal a été primé au détour de la 12e Édition du Gala National de la Presse, ce vendredi 24 janvier au Grand Théâtre de Dakar. Cette soirée de Gala marque également les 20ans de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS). Dans un discours poignant, le président Migui Marame Ndiaye a livré son message d'au revoir à ses confrères et consoeurs, après trois (3) ans passés à la tête de cette structure. Le journaliste de la RTS a annoncé l'entame de la procédure de création d'une mutuelle de santé et d'une coopération d'habitat pour les jeunes reporters du Sénégal. " La CJRS ne s'est pas limitée à travailler d'arrache pied pour la consolidation des acquis, elle a utilisé la même énergie et la même détermination quand il a fallu utiliser", a indiqué le Président. Avant de poursuivre, " ce soir est un moment d'adieu pour moi, après deux années à la tête de la Convention des Jeunes reporters du Sénégal (CJRS). Il est temps pour moi de passer à mon tour le flambeau pour perpétuer une belle transition démocratique à notre organisation ", fait savoir le Président de la Convention des Jeunes Reporters, Migui Marame Ndiaye

Plusieurs distinctions ont été délivrées aux lauréats des différentes catégories:

-Prix Médias et Petite Enfance, dont le Parrain est le Bureau de l'Unicef Dakar 1. Ndiémé FAYE, La Maison des Reporters,

2. Aminata BA, RFM

3. Mamadou DIENG, ITV

-Prix Étudiant dont le parrain est le MERSI,

1. Amadou KÉBÉ, CESTI «Cas de suicide au Sénégal »

2. Ami NGOM, CESTI « Abus sexuels : les mineurs sous les affres du silence »

3. Abdoulahi NDOUR, CESTI «La commercialisation des produits grossissants»

- Prix Photo-Journalisme dont le parrain est Feue Maguette Mbengue 1. Assane GUEYE, APANEWS 2. Pape Demba GUEYE, APS 3. Cheikh Tidiane NDIAYE, LES ÉCHOS

-Prix Radio:

1. Ndeye Maty DIENG, RFM

2. Nafissatou NDIAYE, RFM

3. Alicia PREIRA, RSI

-Prix Télévision, dont le parrain est le Dg de la Rts,

1. Mélanie Aminata SAMBOU, WALF TV

2. Moustapha TOUMBOU, SENEWEB TV :

3. Ndiacké MBAYE, WALF TV,

-Prix Presse Écrite dont le parrain est les Forum Civil dirigé par Birahim Seck

1. Abdoulaye CAMARA, Le Quotidien

2. Oulimata FALL, Bess Bi

3 Mame Diarra DIENG , L'AS quotidien

-Prix Presse en Ligne dont le parrain est le Groupe Sonatel ,

1. Fana Cissé (Pressafrik)

2. Abdourahmane Diallo (Apa News)

3. Pape Ibrahima Ndiaye (ITV)

et enfin

-Prix d'investigation dont le parrain est Feu Mame Less Camara

1. Azil Momar LO, La Maison des Reporters :

2.Mamadou Ramata DIALLO, La Maison des Reporters

3.Youssouph BODIAN, RFM